النائب ايهاب حمادة: الانتخابات النيابية في موعدها وستفرز كتلا سياسية تمثل ابناءها وتحدد مسار لبنان

أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة خلال لقاء انتخابي في بلدة المنصورة في قضاء الهرمل في حضور حشد من الأهالي، أن “الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وستفرز كتلا سياسية تمثل ابناءها وستحدد مسار لبنان المستقبلي”، معتبرا أن “محاولات البعض تغيير موعد الانتخابات مرفوض ولن نسمح به”، مشيرا الى أن “الأميركي ينشط ويستنفر كل ما يمتلك من إمكانيات وأدوات لحرف نتائج هذه الانتخابات عن مسار تمثيلها الحقيقي”.

واشار الى أننا “مقبلون على استحقاقين، الانتخابات وكثافة ومستوى وتيرة الاقتراع عما تحملون من ثوابت وقضايا لها علاقة بالامة والاستراتيجية”، وقال: “الصوت الذي سوف يكون في صندوق الاقتراع هو الذي يرسم وجه لبنان الجديد، وواثقون بأن مجتمعنا الذي كان حاضرا في ساحات المقاومة والجهاد والشهادة وقدم كل ما يملك، لن يبخل بهذا الصوت يوم الخامس عشر من شهر أيار المقبل”.

ورأى أن “اللبنانيين اليوم امام خيارين، إما لبنان الذي ينتمي إلى الأميركي – الإسرائيلي ويدار من خلال أدواتهما، فتنهب ثرواته ويذهب إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي ويتنازل عن حدوده البحرية وربما البرية وبتٱمر على المقاومة وعزل بيئتها ، وإما لبنان الصمود والعزة ذو الوجه المقاوم الذي يشكل نموذجا مشرقا في الاستقلال والسيادة والحرية الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام