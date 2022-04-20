مقتل شرطي تركي وإصابة 4 آخرين بعد استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة في بورصة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2022 - 12:50

مقتل شرطي تركي وإصابة 4 آخرين بعد استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة في بورصة

منذ 21 mins 20 April، 2022
بورصة
تركيا - عربي وإقليمي

قتل حارس سجن تركي وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم بمدينة بورصة، بعبوة ناسفة.
ووفقا للتقارير الأولية، “يعتقد أن العبوة الناسفة المصنوعة يدويا تم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد”.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة مترو وسط منطقة عثمان غازي. حيث كانت الحافلة، التي تقل 30 من حراس السجن، تسير في المسار الأيمن، وانفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق.

وتوقفت الحافلة بعد مسافة 100 متر من الانفجار، الذي أدى لتحطم جميع نوافذ الحافلة وإلحاق اضرار بها.

على إثر ذلك، انتقل عمدة بورصة، يعقوب كانبولات، ورئيس نيابة بورصة، جوخان شين، ورئيس شرطة بورصة، تاسيتين أصلان، إلى مكان الحادث، وأجروا تحقيقات.

المصدر: Line Haber

التعليقات