تليغرام يطلق تحديثات جديدة لنسخته المطورة

كشف تطبيق تليغرام للتراسل الفوري عن تحديثات جديدة لمستخدمي نسخته الجديدة.

ووفق الموقع الرسمي للتطبيق فإن المزايا الجديدة تهدف إلى تمكين المستخدم من استعمال أي ملف صوتي كصوت للإشعارات وإمكانية تعيين مؤقتات عشوائية للوضع الصامت وميزات إضافية للتحكم بالحذف التلقائي للرسائل بالإضافة إلى ميزات تساعد على عملية إعادة إرسال الرسائل مع إمكانية حفظ النص الأصلي للرسالة المستلمة والتي أعيد إرسالها.

وحصل التطبيق أيضاً على ميزة (الإشعارات المرنة) التي تمكن من إيقاف ظهور الإشعارات في أي وقت يرغب به المستخدم الأمر الذي يجعل التطبيق أكثر عملية للاستخدام كتطبيق للاتصالات المؤسساتية.

كما أضافت تليغرام إلى تطبيقها أيضاً أدوات مساعدة إلكترونية تمكن من استعمال حساباتها للدخول إلى خدمات الدفع الإلكتروني وعبر 15 خدمة دفع متكاملة مثل (ابل باي) و(غوغل باي).

المصدر: وكالات