مؤسس “تلغرام”: “واتسآب” أداة مراقبة منذ 13 عاما

حذّر مؤسس “تليغرام” بافل دوروف من مشكلة أمنية في تطبيق “واتس آب” تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى كامل بيانات مستخدمي التطبيق عبر الهواتف.

وقال دوروف حول الموضوع ان الهاكرز قد يتمكن من الحصول على ولوج كامل إلى كل شيء على هواتف مستخدمي “واتسآب”عن طريق إرسال مقطع فيديو ضار إلى رقمه.

وأردف: “إذا كان لديك “واتسآب” مثبتا على هاتفك، فإن كل بياناتك المخزنة في كل تطبيق على جهازك يمكن الوصول إليها، فالثغرات الأمنية “مزروعة في الأبواب الخلفية” للسماح للحكومات ووكالات إنفاذ القانون والمتسللين بتجاوز التشفير والتدابير الأمنية الأخرى.

وكان دوروف أكد في وقت سابق أن تطبيق “واتسآب” لن يكون آمنا أبدا ما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على كيفية عمله.

ويملك تطبيق” تلغرام” أكثر من 700 مليون مستخدم نشط، مع نمو مطرد لما يقرب من 2 مليون مستخدم يوميا.

المصدر: سبوتنيك