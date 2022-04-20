ايفاد اكثر من 39 الف حاج ايران الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج هذا العام

قال نائب رئيس منظمة الحج والعمرة انه حسب آخر إعلان رسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية ، فإن الحصة المخصصة للجمهورية الإسلامية الايرانية لمناسك الحج هذا العام تبلغ 39 الف و635 حاج.

واوضح أكبر رضائي حول موضوع حج التمتع هذا العام ان العدد المذكور يشمل الحجاج والوكلاء التنفيذيين ، والتي كانت تزداد كل عام بحسب الحصة الأولية ، والتي ستتم هذا العام أيضًا. وبرغم الوقت الضيق فان التخطيط لإرسال الحصة المخصصة يتم بسرعة وجدية.

كما أشار إلى الشروط التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن قبول حجاج هذا العام وقال ان : “شروط قبول الحجاج دون سن 65 هو التلقيح الكامل وإجراء اختبار كورونا السلبي قبل 72 ساعة من المغادرة واستنادا هذه الامور سنخطط وسننتخب من بين المتقدمين الذين سجلوا في عام 2020 وستكون الاولوية لهؤلاء المتقدمين حتى حد الحصة.

ونصح من لا يسمح لهم باداء فريضة الحج لهذا العام رغم التسجيل المبدئي عام 2020 بعدم الغاء تقديمهم لاداء مناسك الحج.

المصدر: وكالة انباء فارس