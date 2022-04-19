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April 19 2022 - 17:04

الخارجية السورية : نؤكد مجدداً احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

منذ 18 mins 19 April، 2022
الخارجية السورية
سورية - عربي وإقليمي

ردَّت الخارجيةُ السوريةُ على مزاعمِ بعضِ الجهاتِ المستمرةِ في الترويجِ حولَ تدخلاتٍ سياسيةٍ وامنيةٍ للسفارةِ السوريةِ في الاستحقاقِ النيابي اللبناني المرتقب.
وقالت في بيان، انه واذ لا تستغربُ سفارةُ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ في بيروتَ مضيَ هذه الجهاتِ في نهجِها القائمِ على الاوهامِ والرهاناتِ الخاطئة، فإنها تؤكدُ مجدداً احترامَ سيادةِ لبنانَ وعدمَ التدخلِ في شؤونِه الداخلية، واضاف البيان، يحدونا الاملُ بأن ينجحَ لبنانُ الشقيقُ في التصدي لاستحقاقاتِه الدستورية بعيداً عن محاولاتِ التعطيلِ والتشويش ِممن اعتادوا رهنَ اجنداتِهم للخارج.

المصدر: قناة المنار

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