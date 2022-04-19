السفارة السورية تنفي مزاعم حول تدخلها في الانتخابات النيابية وتؤكد احترام سيادة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 13:08

السفارة السورية تنفي مزاعم حول تدخلها في الانتخابات النيابية وتؤكد احترام سيادة لبنان

منذ 20 mins 19 April، 2022
السفارة السورية في بيروت
لبنان

اعلن المكتب الاعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت في بيان ان “بعض الجهات تستمر في الترويج لمزاعم حول تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب.”

واضاف البيان “لا تستغرب سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة، فإنها تؤكد مجددا احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتشدد على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية.”

وتابع البيان”يحدونا الامل بأن ينجح لبنان الشقيق في التصدي لاستحقاقاته الدستورية بعيدا من محاولات التعطيل والتشويش ممن اعتادوا رهن اجنداتهم للخارج ، وان يشكل هذا الاستحقاق فرصة للبنان واللبنانيين للمضي نحو مستقبل فيه امان واستقرار ونهوض وتنمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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