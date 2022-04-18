لقاء انتخابي لمرشحي لائحة الأمل والوفاء في البقاع

نظم حزب الله لقاء انتخابيا مع مرشحي لائحة “الأمل والوفاء” في دائرة البقاع الثالثة، النواب ابراهيم الموسوي وغازي زعيتر وإيهاب حمادة والمرشحين سامر التوم وينال صلح وملحم الحجيري، في قاعة مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر في قضاء الهرمل، في حضور فاعليات بلدية واختيارية وحزبية واجتماعية وعدد من الأهالي.

وحذر حمادة في كلمة من أن “يصل البعض، بعدما قرأ الصورة الواضحة التي تعبر عن انتماء اللبنانيين إلى ثوابتهم الوطنية من خلال الاستطلاعات والمهرجانات، إلى موعد 15 أيار ليغيروا أو يبدلوا في الموعد الدستوري لئلا نصل إلى إجراء الانتخابات تحت عناوين معينة، وهم يسعون عبر اللعب بموعدها لإحداث الفوضى، لكننا سنكون لهم بالمرصاد، فنحن نريد لهذا الاستحقاق الدستوري أن يعبر عن اللبنانيين وواقعهم السياسي وحجم تمثيلهم، ليكون الأداء ديموقراطيا من خلال مجلس النواب، وينتج السلطات التي تهتم بالمواطنين على أن الوطن لهم جميعا”.

ولفت صلح في كلمته إلى أن “اللائحة أرادت من خلال شعار نحمي ونبني أن يكون هذا الاستحقاق انتخابيا وشريفا وتنافسيا، لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية البلد وإعادة بناء اقتصاده وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي، ومحاربة الفساد، ولنكون رأس حربة في الدفاع عن الوطن، لكن الآخرين أرادوا منه أن يكون معركة إلغاء واستهداف لسلاح المقاومة للنيل من قوة لبنان، ليكونوا فيه رأس حربة في المشروع الأميركي في مواجهة الشرفاء في هذا الوطن”.

بدوره رأى زعيتر في كلمة أن “البعض يريدون من الانتخابات أن يغيروا وجه لبنان كليا، وهذا ليس تحليلا بل مواقف تعلن من لوائحهم الانتخابية التي يشكلونها، وربما الاتجاه إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي”. وشدد على أن “من قدم الشهداء من أجل استقلال الوطن وحريته لن يبخل بأي شيء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام