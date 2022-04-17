الدفاع الروسية: حكومة كييف تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبول من التفاوض على الاستسلام (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 11:14

الدفاع الروسية: حكومة كييف تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبول من التفاوض على الاستسلام (روسيا اليوم)

منذ 11 mins 17 April، 2022
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