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April 17 2022 - 01:36

الجمعية الوطنية في باكستان تنتخب رئيس الوزراء السابق راجه برويز أشرف رئيسا لها جديدا لها

منذ 2 ساعة 17 April، 2022
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أخبار دولية - باكستان

انتخبت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الباكستاني، اليوم السبت رئيس الوزراء السابق، راجه برويز أشرف، رئيسا جديدا لها.

وأكدت الجمعية الوطنية أن برويز أشرف أدى اليمين الدستورية كالرئيس الـ22 لها، بعد تصويت أعضاء الجمعية على انتخابه دون معارضة.

وظل كرسي رئيس الجمعية الوطنية شاغرا منذ التاسع من أبريل، عندما قدم رئيسها السابق، أسد قيصر، (المنتمي إلى “حركة الإنصاف”) الاستقالة، بعد رفضه إجراء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، زعيم حركته عمران خان، قائلا إن هذا التصويت يأتي ضمن إطار “مؤامرة خارجية” ضد حكومة “حركة الإنصاف”.

وبعد استقالة قيصر، صوتت الجمعية العامة على حجب الثقة عن عمران خان، ثم انتخبت زعيم حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية”، شهباز شريف، رئيسا جديدا للحكومة الباكستانية.

المصدر: وكالات

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