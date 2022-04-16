مسيرات تعم المخيمات الفلسطينية شمال لبنان دعما للاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 21:34

مسيرات تعم المخيمات الفلسطينية شمال لبنان دعما للاقصى

منذ 37 mins 16 April، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

في الشمال، مسيرات تعم المخيمات الفلسطينية دعما للاقصى بوجه التهديدات الصهيونية.

المصدر: قناة المنار

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