إصابة شاب بجروح خطيرة في مخيم شعفاط بالقدس واشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب رام الله

أصيب شاب فلسطيني فجر السبت، بجراحٍ بالغة بعدما أطلق عليه جنود الاحتلالِ الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على القدس والمقدسيين في عدوان متصاعدٍ على الشعب الفلسطيني.

في حين تواصل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال، حيث أطلق مقاومون النار تجاه جيش الاحتلال قرب قرية بدرس غرب رام الله. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن مواجهات عنيفة اندلعت عند مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

هذا واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً أراضي المواطنين شرق خزاعة جنوب قطاع غزة، دون التبليغ عن وقوع اصابات.

المصدر: فلسطين اليوم