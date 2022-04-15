مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة قرب جنين بعبوة محلية الصنع

استهدف مقاومون مساء اليوم الخميس حاجز الجلمة العسكري في شمال شرق مدينة جنين بعبوة متفجرة.

وأفادت مصادر محلية أن المقاومين استهدفوا الحاجز التابع لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع وانسحبوا من المكان بسلام.

وفي وقت سابق اليوم، أشعل شبان فلسطينيون النار في غرف لجيش الاحتلال قرب معسكر حوارة جنوب نابلس، لحظة مرور موكب شهيد بيتا فواز حمايل.

وتشتعل مواجهات وتنطلق مسيرات وفعاليات تشارك فيها جماهير حاشدة بمدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها، تضامنا مع جنين ومخيمها ومقاوميها الأبطال. وأكد تقرير فلسطيني دوري، تصاعد المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وأظهرت الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين “معطى” تصاعدا مضطردا لعمليات المقاومة المسلحة، مقابل عمليات الطعن والدهس، لافتا إلى أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من (51) عملية خلال عام 2018، إلى (132) عملية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022م. وبحسب مركز “معطى”، تساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري، مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.

المصدر: وكالة شهاب