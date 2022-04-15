الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 35 شخصا خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا جنوبي نابلس ومنع سيارات الإسعاف من المرور عبر مدخل البلدة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 01:44

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 35 شخصا خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا جنوبي نابلس ومنع سيارات الإسعاف من المرور عبر مدخل البلدة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 15 April، 2022
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