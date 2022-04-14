مصر.. الإعلان عن اكتشافات اقتصادية كبيرة

أعلنت شركة إيني، اكتشافات نفطية وغازية جديدة في امتيازات مليحة، في الصحراء الغربية بمصر، لما يقرب من 8.500 برميل/ يوم من المكافئ النفطي.

وأضافت الشركة في بيان، أنه تم ربط هذه الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية، مما يسمح بتعظيم فرص الاستكشاف القريبة من البنى التحتية الموجودة.

وتم الحصول على النتائج من خلال بئر Nada E Deep 1X، والذي واجه 60 مليونًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في تكوينات علم البويب وخطابة وطباشيري الجوراسي، وبئر Meleiha SE Deep 1X، والذي وجد 30 مترًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في رمال العصر الطباشيري الجوراسي تكوينات مطروح وخططة، وبئر إيمري ديب 21، الذي واجه 35 مترًا من صافي رواتب الهيدروكربونات في الأحجار الرملية الضخمة في علم البويب.

وهذه النتائج، التي أضيفت إلى اكتشافات إيني عام 2021 لما مجموعه 8 آبار استكشافية، أعطت 75% من معدل النجاح، مما يؤكد على إمكانات المنطقة، وأنشطة الاستكشاف الأخرى في الامتياز جارية مع مؤشرات واعدة.

مع هذه الاكتشافات، تواصل Eni، من خلال AGIBA، وهي مشروع مشترك بين Eni وEGPC، متابعة استراتيجيتها للمجال القريب بنجاح في الحوض الناضج للصحراء الغربية، بهدف تعظيم الإنتاج من خلال احتواء تكاليف التطوير وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

المصدر: روسيا اليوم