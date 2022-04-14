وزارة الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات التكامل ضمن رابطة الدول المستقلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 04:24

وزارة الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات التكامل ضمن رابطة الدول المستقلة

منذ 34 mins 14 April، 2022
أخبار موقع المنار

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