تقارير صحفية: أنظمة صواريخ صينية للدفاع الجوي نحو صربيا

في 9 أبريل / نيسان ، ظهرت تقارير تفيد بأن طائرات النقل الجوي الثقيلة الصينية من طراز واي-20 كانت تقوم بأول رحلة لها بأعداد كبيرة إلى أوروبا ، حيث ورد أن ست من الطائرات المتجهة إلى صربيا تحمل أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز إتش كيو-22 لتعزيز الدفاعات الجوية لهذه الدولة الأوروبية.

لا تزال صربيا واحدة من دولتين فقط في أوروبا خارج نطاق النفوذ الغربي إلى جانب بيلاروسيا ، ويشتبه في أنها طلبت تسليم أنظمة الصواريخ الخاصة بها بشكل أسرع وسط تصاعد التوترات في القارة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

ولا تزال صربيا شريكا عسكريا روسياً مقربا ، وكان من المتوقع منذ فترة طويلة شراء أنظمة دفاع جوي روسية مثل إس-400 ، لكن يعتقد أن عددا من العوامل ، بما في ذلك العقوبات الأمريكية على عملاء الأسلحة الروسية ، دفعت صربيا بدلا من ذلك إلى تفضيل نظام إتش كيو-22 الصيني الأكثر تكلفة ، وهو نظام متوسط المدى يعتقد أن قدراته تتجاوز نظيره الروسي.

وقد دعمت صربيا بقوة الموقف الروسي ضد حلف شمال الاطلسي ، وكان سابقا صراع طويل وقصف حلف شمال الاطلسي صربيا على نطاق واسع من قبل التحالف الغربي خلال 1990

المصدر: military watch magazine