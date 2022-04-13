مصر.. 10 قتلى نصفهم سياح أوروبيون جراء حادث سير في أسوان

أعلنت السلطات المصرية أن عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي لقوا مصرعهم جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء في محافظة أسوان جنوب البلاد. وأعلنت سلطات المحافظة في بيان لها أن 10 أشخاص منهم أربعة سياح فرنسيين وآخر بلجيكي وخمسة مصريين، لقوا حتفهم جراء اصطدام حافلة سياحية بسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل-أسوان.

وأشار البيان إلى أن 14 سائحا آخرين (منهم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين) أصيبوا جراء الحادث المأساوي بجروح تتراوح بين كسور وكدمات وجروح سطحية، ونقلوا إلى المستشفى، مؤكدا أن حالتهم مستقرة.

وأشار البيان إلى أن 14 سائحا آخرين (منهم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين) أصيبوا جراء الحادث المأساوي بجروح تتراوح بين كسور وكدمات وجروح سطحية، ونقلوا إلى المستشفى، مؤكدا أن حالتهم مستقرة.

المصدر: روسيا اليوم