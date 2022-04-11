باحثون صينيون يكتشفون أنشطة مضادة للأورام في مكونات إحدى الزهور

أعلن (معهد كونمينغ للنباتات) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن مكونات من زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينغ أظهرت أنشطة مضادة للأورام السرطانية.

وتعد زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينغ مصدراً نباتياً مهماً لإنتاج العود الطبي الصيني وهي منتشرة على نطاق واسع في جنوب الصين.

ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة (المنتجات الطبيعية والتنقيب البيولوجي) قام الباحثون بفحص الأدوية المضادة للسرطان ووجدوا أن مستخلص الإيثانول من زهرة أكويلاريا سينينسيس أظهر أنشطة مهمة لمنع سرطان الرئة وسرطان عنق الرحم والورم الأرومي العصبي وسرطان المبيض وأنواع أخرى من السرطان.

ومن خلال التجزي بالمقايسة الحيوية لمستخلص الإيثانول وجد الباحثون أن نوعاً من القرعيات الجديد (أكويلاروليد أ) أظهر أنشطة سامة كبيرة ضد سرطان الغدة النخامية (أس بي سي – إيه – ون) وسرطان الخلايا الحرشفية في الرئة البشرية (إن سي آي – إتش 520) وسرطان الرئة البشرية (إيه 549).

ويقول الباحثون إن الدراسة تتيح آفاقاً جديدة لتنمية زهرة أكويلاريا سينينسيس والاستفادة منها.

المصدر: وكالات