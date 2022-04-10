كوريا الجنوبية: العثور على جثة أحد أفراد الطاقم المفقود بحادث تحطم طائرة هليكوبتر

أفاد خفر السواحل الكوري الجنوبي بالعثور على أحد أفراد الطاقم المفقود بحادث تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل في المياه قبالة جزيرة مارا بجنوب البلاد، ميتا في الطائرة الغارقة.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، فإن الجثة تعود إلى الميكانيكي تشا جو إيل (42 عاما أحد) أحد أعضاء مروحية “سيكورسكي إس-92” الأربعة، التي سقطت في المياه على بعد 370 كيلومرًا جنوب غرب جزيرة مارا يوم الجمعة بعد وقت قصير من إقلاعها للعودة إلى “بوسان” بعد إنزال 6 من رجال الإنقاذ من خفر السواحل على متن زورق دورية كان في طريقه للمساعدة في عمليات إنقاذ أفراد الطاقم المفقودين من السفينة “كيوتو 1” البالغ وزنها 322 طنا في المياه بالقرب من تايوان.

وأسفر سقوط المروحية عن مقتل مساعد الطيار جونغ دو هوان (50 عاما)، ومشغل رادار السفينة هوانغ هيون جون (27 عاما)، في حين تم إنقاذ الطيار (47 عاما) واسم عائلته تشوي من قبل زورق خفر السواحل، وهو في حالة غير مهددة للحياة، بينما تشا كان مفقودا.

في سياق متصل، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لـ”بونهاب”، أنه جرى العثور على جثتين لأفراد الطاقم الكوري الجنوبي على متن السفينة المنكوبة، بعد انتشالهما يوم الجمعة الماضي من المياه القريبة من تايوان، لافتا إلى أنه تم انتشال جثة أخرى (اليوم)، فيما تعمل سلطات الشرطة في كوريا الجنوبية وتايوان على تحديد هويتها، إذ أنه يوم الخميس الماضي، تلقت السلطات البحرية التايوانية نداء استغاثة من السفينة “كيوتو 1” وأبلغت حكومة كوريا الجنوبية بالحادث وفقا للوزارة.

يذكر أن جميع أفراد طاقم السفينة الستة مواطنون كوريون جنوبيون.

المصدر: وكالات