لجنة الادارة أجلت بت اقتراح قانون يتعلق بانضمام شريحة من اللبنانيين الى الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسةالنائب جورج عدوان وحضورالنواب : ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، سمير الجسر، غازي زعيتر وبلال عبدالله.

وحضر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف.

اثر الجلسة، صدر بيان،أشار الى “أن اللجنة تابعت في جلستها اليوم درس جدول اعمالها المقرر، وبدأت بدرس درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982. فاطلعت على الاسباب الموجبة كما على مواد الاقتراح المذكور، واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح النائب بلال عبدالله، كما استمعت الى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ناصيف.

لفت مقدم الاقتراح الى “ان الاشخاص المعنيين بالاقتراح يشكلون شريحة واسعة من اللبنانيين وضعوا خارج الضمان الاجتماعي بشكل مخالف لقانون العمل ولقانون الضمان وذلك نتيجة تأخر الحكومة عن اصدار المرسوم الذي كان يجب ان يصدر منذ عشرات السنوات لاخضاعهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين الحماية اللازمة لهم، وبالتالي القي عبء ضمانهم على البلديات التي في غالبيتها تعاني من عدم القدرة على تأمين الحماية لهم كما انها لا تمتلك القدرة الادارية لمواكبة هذه الحماية وتنظيمها”.

اما ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد لفت الى “أحقية هذه الشريحة بتأمين الحماية لها، انما نظرا للظروف الحالية التي يعاني منها الضمان الاجتماعي مع عدم التزام الدولة اللبنانية بتسديد ما يتوجب عليها من مستحقات للضمان سوف يؤدي الى عجز مالي في وضع الضمان، لذا يرى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التريث باقرار الاقتراح المذكور في الوقت الحالي”.

أضاف البيان :”تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وذهب رأي في اللجنة الى امكانية ادخال تعديل على الاقتراح يرمي الى تعديل القانون 3/82 بدل الغائه بشكل يعيد المجال أمام الحكومة لاصدار مرسوم يخضع المعنيين بالاقتراح الى فروع الضمان بعد دراسة اكتوارية يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت فيه ودعوة الوزارات المعنية بالاقتراح بالاضافة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى جلسة الثلثاء القادم للاستماع الى رأيها والوقوف على المعطيات والارقام التي يمكن ان تنير اللجنة لبت الاقتراح بما يحفظ حق هذه الشريحة من جهة ويحفظ التوازن المالي للضمان الاجتماعي من جهة أخرى.

وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996. استمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية.

بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، وبهدف تأمين أوضاع العاملين بهذه المستشفيات والمحافظة عليها كما رفع مستواها وتطورها، قررت اللجنة تصديق الاقتراح المذكور بعد ان عدلته لجهة عدم الغاء القانون رقم 544 /1996، بل ادخال عدد من التعديلات عليه بحيث تناول التعديل المادة الثانية من القانون المذكور، والتعديل يرمي الى تامين موارد مالية للمستشفيات الحكومية لا تقل عن رواتب واجور وتعويضات العاملين فيها.

كما طال التعديل المادة ملاك وزارة الصحة بحيث اضيفت مديرية الى ملاك هذه الوزارة ترعى شؤون المستشفيات الحكومة وتمارس الوصاية عليها.

كما طال التعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة.

رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلثاء القادم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام