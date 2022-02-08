شمخاني: مسار المفاوضات لن يكون سالكاً إذا لم تتوقف واشنطن عن أوهامها

واضاف شمخاني “طريق المفاوضات لن يكون سالكا بدون أن تحرر واشنطن نفسها من أوهامها الراهنة”. وغادر كبير المفاوضين الايرانيين “علي باقري كني” صباح اليوم الثلاثاء طهران متوجها الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1حول الغاء الحظر عن ايران حيث سيجتمع اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي “انريكي مورا”.

وكانت الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا قررت تعليق المفاوضات لعدة ايام لاجراء مشاورات مع عواصمها. هذا وكان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده اعلن ان ايران تتوقع ان تقوم الاطراف الاخری سيما واشنطن باتخاذ قرارات لازمة وضرورية.