وزارة الخارجية: الرسالة التي أودعها لبنان مجلس الامن ليست سرية بل ورقة رسمية عممت على أعضاء مجلس الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2022 - 19:22

وزارة الخارجية: الرسالة التي أودعها لبنان مجلس الامن ليست سرية بل ورقة رسمية عممت على أعضاء مجلس الأمن

منذ 1 ساعة 6 February، 2022
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
“تداولت وسائل الاعلام رسالة موقعة من قبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك ردا على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أن الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الاصول” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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