متعاقدو الأساسي اعتصموا في حاصبيا: لعدم العودة قبل تحصيل الحقوق

أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، انه “استكمالا لسلسلة التحركات المطلبية التي تقيمها اللجنة الفاعلة في المحافظات، تم الاعتصام صباح اليوم السبت 5 شباط 2022 في حاصبيا، وقد حضر رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ومدراء واساتذة ملاك لنصرة الاساتذة المتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني في قضيتهم المحقة”.

وأكدت اللجنة “عدم العودة قبل تحصيل حقوق الاساتذة المتعاقدين ببدل نقل وعقد كامل وراتب شهري والمساعدات الاجتماعية والحوافز التي لم تدفع بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام