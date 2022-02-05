الرئيس الايراني: مصالح الشعب هي الأساس في العلاقات مع العالم

وفي اطار برنامج وثائقي عرضته القناة الثالثة في التلفزيون الايراني مساء الجمعة، قال الرئيس الايراني في تصريحه قبيل توجهه الى موسكو في زيارة قام بها قبل فترة، “في الإشارة الى تحليلات البعض حول استراتيجية العلاقات الخارجية للحكومة الثالثة عشرة وزيارات مثل الزيارة الى موسكو، إن هذه التحليلات غير كاملة عموما لأنهم يتصورون أن الحكومة وضمن رؤيتها للغرب تريد ان تكون لها رؤية نحو الشرق ايضاً”.

وأضاف “لقد كانت هنالك حالة من عدم التوازن في العلاقات الخارجية الايرانية يعود السبب فيه الى الرؤية احادية الجانب للغرب وادت التوقعات من الغرب الى جعل البلاد في حالة الانتظار والتوقف، لذا فاننا نريد ايجاد توازن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع الدول مع اولوية الدول الجارة”.

وحين عودته من موسكو قال الرئيس الايراني إن “اياً من دول الغرب والشرق ان ارادت اقامة علاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس الاحترام المتبادل ورؤية المصالح المشتركة فاننا نرحب بمثل هذه العلاقات”، مضيفاً “إن اراد احد في العالم معاداة الشعب الايراني سنقاومه وان مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع دول الغرب والشرق”.