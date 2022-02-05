لوكسمبورغ تطلب من لبنان معلومات بشأن حسابات وأصول حاكم مصرف لبنان

أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ولم يذكر المصدر تفاصيل.

وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.

ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.

وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”.

وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.

المصدر: رويترز