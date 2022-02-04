شهود عيان يتحدثون عن إغلاق طريق جامعة طرابلس بسبب اشتباكات مسلحة في جزيرة الفرناج (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2022 - 23:26

شهود عيان يتحدثون عن إغلاق طريق جامعة طرابلس بسبب اشتباكات مسلحة في جزيرة الفرناج (وكالة يونيوز)

منذ 6 mins 4 February، 2022
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