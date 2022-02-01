بايدن يبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الكونغرس نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو. وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض “وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961… أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو”.

وبحسب الرسالة، فإن هذا القرار تم اتخاذه “تقديراً لمساهمة قطر على مدى سنوات عديدة في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة، وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية”.

هذا واستقبل الرئيس الأميركي الإثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقشا الطرفان أمن منطقة الخليج إلى جانب قضايا ثنائية أخرى. وقال بايدن “سأناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة “استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني”، حسب قوله.

من جانبه، أكد أمير قطر أنه سيناقش “حقوق الفلسطينيين خلال الحديث مع بايدن، بجانب قضايا أخرى تخص منطقة الشرق الأوسط”.

كما أكد “عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع قطر والولايات المتحدة واصفا إياها بالشراكة الدفاعية القوية”، مشيرا إلى دعم بلاده عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال استضافة 10 آلاف من القوات الأمريكية. وتعد الزيارة هي الأولى لزعيم خليجي إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ تولي الرئيس جو بايدن مقاليد الرئاسة في البيت الأبيض.

المصدر: سبوتنيك