وزير الدفاع الأوكراني: وصول خامس طائرة تحمل مساعدات عسكرية أميركية إلى كييف (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 23:30

وزير الدفاع الأوكراني: وصول خامس طائرة تحمل مساعدات عسكرية أميركية إلى كييف (وكالة يونيوز)

منذ 12 mins 31 January، 2022
أخبار موقع المنار

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