بوركينا فاسو: الحركة الانقلابية نصّبت زعيمها في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش

نصب المتمردون في بوركينا فاسو الاثنين زعيمهم المقدم هنري داميبا رئيسا للدولة وقائدا عاما للقوات المسلحة.

وقالت مصادر محلية إن “الحركة الوطنية للحماية الاستعادة أعلنت في بيان متلفز الاثنين المقدم بول هنري داميبا رئيسا لـ(بوركينا) فاسو وقائدا عاما للقوات المسلحة”، وأضافت أنه “بموجب البيان نفسه، تم وقف أداء صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والمدير العام للاستخبارات ونائبه”.

والجمعة الماضي أعلن داميبا (41 عاما)، زعيم الانقلاب الذي أطاح بسلطة الرئيس روك مارك كابوري، في 24 يناير/كانون الثاني، أن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري عندما “تتوفر الظروف المناسبة لذلك”.

المصدر: روسيا اليوم