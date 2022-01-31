مستشفى الشيخ راغب حرب: سنطالب بأقصى العقوبات في حق المعتدين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 09:40

مستشفى الشيخ راغب حرب: سنطالب بأقصى العقوبات في حق المعتدين

منذ 26 mins 31 January، 2022
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لبنان

أوضح مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في بيان، أنه بتاريخ 30/1/2022 ليلا، تعرض الجسم الطبي والتمريضي في قسم الطوارئ بمستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب الجامعي لإعتداء سافر بالهجوم والتكسير والضرب أثناء تقديمهم العناية الطبية للمرضى، مما أدى الى اصابات في الطاقم الطبي والتمريضي”.

وأسفت إدارة المستشفى “لحصول هذا الاعتداء في ظل ما يقدمه الجسم الطبي والتمريضي من تضحيات لأجل معالجة وبلسمة آلام أهلنا الأعزاء، وقد أحلنا المسألة الى الجهات القضائية المختصة وسنطالب بأقصى العقوبات في حق المعتدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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