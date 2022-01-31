مستشفى الشيخ راغب حرب : تعرضنا لاعتداء بالتكسير والضرب وسنطالب بأقصى العقوبات بحق المعتدين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2022 - 01:24

مستشفى الشيخ راغب حرب : تعرضنا لاعتداء بالتكسير والضرب وسنطالب بأقصى العقوبات بحق المعتدين

منذ 27 mins 31 January، 2022
مستشفى الشيخ راغب حرب
لبنان

بيان صادر عن مستشفى الشيخ راغب حرب (رض) الجامعي حول الإعتداء على الجسم الطبي والتمريضي لديها:

بتاريخ 30-1-2022 ليلا تعرض الجسم الطبي والتمريضي في قسم الطوارئ لمستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب (رض) الجامعي لإعتداء سافر بالهجوم والتكسير والضرب اثناء تقديمهم العناية الطبية للمرضى مما أدى إلى إصابات في الطاقم الطبي والتمريضي.

إن إدارة مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب (رض) الجامعي تأسف لحصول هذا الإعتداء في ظل ما يقدمه الجسم الطبي والتمريضي من تضحيات لأجل معالجة وبلسمة آلام أهلنا الأعزاء وقد أحلنا المسألة إلى الجهات القضائية المختصة وسنطالب باقصى العقوبات بحق المعتدين.

المصدر: مستشفى الشيخ راغب حرب

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح