الصحة اللبنانية : 7105 إصابات كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 30 2022 - 19:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس كيان الاحتلال "يتسحاق هرتسوغ" يصل إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية علنية لرئيس صهيوني إلى الإمارات
إعلام العدو: طائرة "هرتسوغ" عبرت الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات
حركة الجهاد الإسلامي: استقبال رؤوس الإرهاب والتطرف هو تدنيس للأرض العربية ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله
حركة حماس: اسقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا
حماس: من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظلّ تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال والاستيطان والتطهير العرقي
لجان المقاومة في فلسطين: إستقبال الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني خطيئة كبيرة وطعنة للشعب الفلسطيني ولتاريخ الأمة المجيد
حركة المجاهدين الفلسطينية: استقبال الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني هو استمرار لمسلسل الهوان التطبيعي المخزي والفاضح
قوات العدو تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: 71 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة
الإمام السيد علي الخامنئي: هدف العدو من الحرب الاقتصادية كان انهيار الاقتصاد الإيراني لينفّذ مخططاته الخبيثة
الإمام الخامنئي: سياسة الضغوط القصوى أدت إلى الهزيمة المخزية لأمريكا وهذه عبارات الخارجية الأمريكية قبل أيام
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها
الشيخ قاسم: نعمل من أجل إنجاز خطة التعافي من خلال الحكومة لكن هناك قرار دولي يمنع إنجازها قبل الانتخابات النيابية
الشيخ أحمد قبلان: المسيحية والإسلام عقيدة فخر الأنبياء بعيداً عن سم البغاة الأدعياء الذين عاشوا على المذابح والتقسيم
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: أدعو القوى السياسية إلى الذهاب إلى حوار صريح احتراماً لذاتنا ولضميرنا
مراسل المنار: وزير الخارجية العماني يصل غداً الإثنين إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين في سوريا
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية استهدفت تجمعا كبيرا لمرتزقة الإمارات وإرهابيي داعش في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة
القوات المسلحة اليمنية: نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير وإحراق 5 آليات
لجنة الأطباء المركزية السودانية: مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم
وزير الخارجية الروسي: نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة
وزيرة الخارجية البريطانية: نسعى لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات للتمكن من استهداف أي شركة تمثل مصلحة للكرملين والنظام الروسي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الكرملين: بوتين وماكرون أكدا على تقارب مواقف موسكو وباريس بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الروسية: فرض عقوبات على روسيا سيقابله قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا لا يصب بمصالح أي طرف
لافروف: قواتنا تتمركز داخل أراضينا بينما تنشر واشنطن عسكرييها في أنحاء العالم دون دعوة من الدول
قوات دونباس: أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري على مواقعنا بإشراف مستشارين أميركيين
كوريا الشمالية أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة اللبنانية : 7105 إصابات كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة
منذ 22 mins
30 January، 2022
عاجل
كورونا في لبنان
التعليقات
ذات صلة
الصحة اللبنانية : 7105 إصابات كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة
الصحة: 809 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت بين 22 و25 الشهر الحالي
وزارة الصحة : 7726 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح