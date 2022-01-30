حركة أمل: فوز اللائحة المدعومة منا بانتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة الثانوي

أعلن المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل”، في بيان، “فوز اللائحة المدعومة من حركة أمل وحلفائها في انتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان التي جرت اليوم الاحد في 30-1-2022”.

وهنأ المكتب رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، مباركا لأعضاء لائحة “العمل النقابي الموحد”، وشاكرا جميع الاساتذة على “جهودهم ومشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية التي انتجت هذا النجاح”.

وأكد المكتب التربوي المركزي وقوفه “الدائم الى جانب الروابط والنقابات التربوية بالدفاع عن حقوق الاساتذة والمعلمين وحمل مطالبهم التي توجت بالعديد من الإنجازات التربوية والنقابية”، ودعا مكونات الرابطة كافة الى “السير على نهج الروابط السابقة متابعا دوره الداعم لخطواتهم وتحركاتهم من اجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة والعمل مع كل المعنيين في الدولة على تحقيق وتنفيذ المطالب المحقة كافة انصافا لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام