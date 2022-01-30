إيرلندا ترحب بقرار موسكو نقل منطقة تدريبات البحرية الروسية

رحب وزير خارجية ودفاع إيرلندا سيمون كوفيني بقرار موسكو نقل تدريبات البحرية الروسية في شمال شرق المحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.

وقال كوفيني “كتبت هذا الأسبوع إلى زميلي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وطلبت منه إعادة النظر في إجراء التدريبات البحرية قبالة ساحل بلادنا وتلقيت رده الدي أكد نقل التدريبات الروسية إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا”، وتابع “أرحب بهذا الرد”.

وأضاف كوفيني “بالتأكيد، هناك قضية أكثر جدية وخطورة تتعلق بأوكرانيا، نحن نشارك مثل جميع الدول الأوروبية في البحث عن طريقة لحل التناقضات من خلال الوسائل الدبلوماسية ومن خلال الحوار السياسي، وليس الحرب”.

المصدر: روسيا اليوم