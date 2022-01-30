افتتاح مكتبة كبيرة في مرقد الامام علي (ع) بالنجف الاشرف برعاية ايرانية

تم افتتاح مبنى المكتبة الضخمة في ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف /جنوب العراق/ على يد المهندسين والفنانين والمهنيين الإيرانيين.

وحضر ، مراسم الافتتاح، ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق ورئيس منظمة الأوقاف الايرانية، وشيدت المكتبة في صحن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام في الجزء الجنوبي من مرقد الامام علي عليه السلام.

كما حضر الحفل العديد من الشخصيات الإيرانية والعراقية ، ومنهم الأمين العام للعتبة العلوية السيد عيسى الخرسان ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية مهدي خاموشي والقنصلين الإيراني والبحريني.

وقال المشرف على مشروع تشييد المكتبة محمد عبد الكريم : تتسع المكتبة لمليون ومائتي ألف كتاب. ويتكون المبنى من خمسة طوابق أحدها للباحثين والطلاب والثاني للنساء والآخر للمكفوفين كما تضم المكتبة قسم لترميم المخطوطات القديمة والحفاظ عليها بالاضافة الى صالة خاصة بالأطفال.

ويشار الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذت أكثر من مائتي مشروع في إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق ، أحدها بناء صحن ورواق صحن السيدة الزهراء عليها السلام في ضريح الامام علي عليه السلام بالنجف الاشرف، بمساحة 62000 متر مربع.

ومساحة صحن السيدة الزهراء هي أربعة أضعاف المساحة الحالية لضريح الامام علي (ع) وقد بدأ بناء هذه المكتبة الضخمة ، في عام 2011 بإشراف الشهيد الحاج قاسم سليماني.

المصدر: قناة العالم