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January 28 2022 - 02:38

مجلس الانتخابات الفنزويلي يرفض عريضة للاستفتاء على عزل مادورو

منذ 2 ساعة 28 January، 2022
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

رفض المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي العريضة الداعية للاستفتاء على عزل الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه.

وأكد مجلس الانتخابات أن العريضة لم تجمع العدد الضروري من التواقيع للمضي قدما بتنظيم الاستفتاء، حيث تمكنت المعارضة من جمع 42421 توقيعا، بينما كان من الضروري جمع حوالي 4.3 مليون توقيع.

وأشار المجلس إلى أن عدد التواقيع بلغ 1.01% من عدد الناخبين المسجلين في البلاد، ولم يتم جمع الـ20% الضرورية من تواقيع الناخبين في أي ولاية فنزويلية.

يذكر أن الدستور الفنزويلي ينص على إمكانية الاستفتاء على عزل الرئيس بعد مرور سنتين من ولايته.

واتهمت المعارضة مجلس الانتخابات بأنه لم يتح الوقت الكافي لجمع التواقيع، ولم يقدم العدد الكافي من مراكز جمع التواقيع.

المصدر: وكالات

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