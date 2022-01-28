كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى من طراز “كروز”

أجرت كوريا الشمالية، خلال الأسبوع الجاري اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع “كروز”.

وأفادت وكالة “يونهاب” في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إن، ” كوريا الشمالية أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ “كروز” بعيد المدى أرض-أرض تكتيكي تم تطويره حديثا”.

هذا وفي سادس جولة من التجارب الصاروخية هذا الشهر، أطلقت كوريا الشمالية، الخميس مقذوفين، من منطقة مدينة هامهونغ باتجاه بحر اليابان؛ حيث حلقا حوالي 190 كيلومترا مع أقصى ارتفاع طيران يبلغ حوالي 20 كيلومترا.

كما وأطلقت كوريا الشمالية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين مجنحين لم يعرف نوعهما باتجاه بحر اليابان؛ حسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

هذا وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك، امس الخميس، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الجارية من قبل جمهورية كوريا الشمالية، وتدعو إلى استئناف المفاوضات لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك