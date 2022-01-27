خطيب زادة: على بريطانيا إنهاء تقاعسها والوفاء بالتزاماتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 10:22

خطيب زادة: على بريطانيا إنهاء تقاعسها والوفاء بالتزاماتها

منذ 41 mins 27 January، 2022
سعيد خطيب زادة
ايران - عربي وإقليمي

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة انه على بريطانيا إنهاء تقاعسها والوفاء بالتزاماتها والتصرف بمسؤولية في عملية إنقاذ الاتفاق النووي، بدلا عن اللجوء إلى التهديدات الفارغة.

وقال خطيب زادة مساء الأربعاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس “على بريطانيا بدلا عن اللجوء إلى التهديدات الفارغة، إنهاء تقاعسها والوفاء بالتزاماتها والتصرف بمسؤولية في العملية الحساسة لإنقاذ الاتفاق النووي”، واضاف “بفضل أداء إيران المسؤول، مازالت فرصة البقاء قائمة أمام الاتفاق النووي”.

المصدر: ارنا

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