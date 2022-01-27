رئيس بلدية اليمونة: العاصفة الثلجية عزلت البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 00:20

رئيس بلدية اليمونة: العاصفة الثلجية عزلت البلدة

منذ 2 ساعة 26 January، 2022
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لبنان

أكد رئيس بلدة اليمونة طلال شريف أن “كل الطرق المؤدية إلى البلدة عبر مداخل دير الأحمر- عيناتا، بتدعي، ودار الواسعة، أقفلتها الثلوج التي تراكمت إلى حوالي المتر على الطرقات الرئيسية والداخلية، وأصبح يتعذر على السيارات بما فيها الرباعية الدفع سلوكها”.

وطمأن بأنه “تم إنقاذ كل السيارات التي كانت قد احتجزتها الثلوج خلال العاصفة”.

وأشار شريف إلى أن “جرافات وآليات البلدية ستعمل اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل على جرف الثلوج لفك عزلة البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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