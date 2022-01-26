رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ينضم إلى المعتصمين الذين يواصلون تحركهم أمام السراي الحكومي منذ السابعة صباحاً، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 10:08

رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ينضم إلى المعتصمين الذين يواصلون تحركهم أمام السراي الحكومي منذ السابعة صباحاً، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء

منذ 9 mins 26 January، 2022
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