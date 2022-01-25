الناتو: سنرد على مقترحات روسيا بشأن ضمانات الأمن بالتزامن مع الولايات المتحدة

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ عزم الحلف تسليم رد نصي لموسكو على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن لاحقا هذا الأسبوع، بالتزامن مع تسليم واشنطن ردها لروسيا.

وقال ستولتنبيرغ لقناة CNN الأمريكية اليوم الثلاثاء “نحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد مقترحاتنا على شكل وثيقة نصية سنرسلها لاحقا هذا الأسبوع. سنقوم بذلك بالتزامن مع الولايات المتحدة”.

وفي ختام محادثات أجراها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف في 21 يناير، وافقت واشنطن على تقديم أجوبة نصية لموسكو على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن، ومن المخطط أن يعقد الوزيران بعد ذلك لقاء آخر.

وفي أعقاب اللقاء في جنيف اعتبر لافروف أنه سيكون من الصواب الإفصاح عن مضمون الأجوبة الأمريكية على المقترحات الروسية، مضيفا أنه سيطلب موافقة بلينكن على ذلك.

وكانت موسكو سلمت للولايات المتحدة والناتو مقترحاتها الخاصة بضمانات الأمن في أوروبا، والتي تشمل ثلاثة بنود محورية: أولا: عدم تمدد حلف الناتو؛ ثانيا: استبعاد انتشار أنظمة هجومية قادرة على إصابة أهدافها في أسرع وقت بالقرب من حدود روسيا؛ ثالثا: عودة حلف شمال الأطلسي إلى خطوط كان عندها حتى العام 1997.

وكانت موسكو أكدت سابقا أن تنفيذ البنود الثلاثة المذكورة سيحدد مصير الحوار بين روسيا والغرب حول موضوع ضمانات الأمن.

المصدر: وكالة تاس الروسية