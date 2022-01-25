الطقس يتاثر ليل اليوم الثلاثاء بكتل اكثر برودة تحمل معها غداً امطاراً غزيرة وثلوجا على 600 م (مصلحة الارصاد) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 17:50

الطقس يتاثر ليل اليوم الثلاثاء بكتل اكثر برودة تحمل معها غداً امطاراً غزيرة وثلوجا على 600 م (مصلحة الارصاد)

منذ 17 mins 25 January، 2022
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