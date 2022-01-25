الجليد تشكل على طرق جرود الضنية والمدارس اغلقت ابوابها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 13:02

الجليد تشكل على طرق جرود الضنية والمدارس اغلقت ابوابها

منذ 31 mins 25 January، 2022
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لبنان

تعطلت حركة المرور على الطرق الجبلية في الضنية بدءا من  إرتفاع 900 متر، بسبب تشكل طبقة من الجليد، وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في القرى  الجردية التي شهدت ليلا تساقطا متواصلا للثلوج.

وأفادت مراكز الدفاع المدني في المنطقة، أن الطريق الرئيسية في الضنية التي تربطها بمدينة طرابلس مقطوعة بسبب تشكل الجليد عليها إبتداء من مفرق بلدة عاصون، وفي القطاع الشرقي  الطريق الجردية مقطوعة إبتداء من مفرق بلدة بيت الفقس.

وقد اغلقت  المدارس الرسمية والخاصة ابوابها نتيجة تعذر وصول الاساتذة والطلاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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