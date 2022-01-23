رئيس أرمينيا يعلن الاستقالة من منصبه

أعلن الرئيس الأرميني، أرمين ساركيسيان، اليوم الأحد، أنه قرر ترك منصبه وأنه قدم استقالة رسمية بذلك.

وقال ساركيسيان، في بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأرمينية: “فكرت لوقت طويل وقررت ترك منصب رئيس الجمهورية بعد عمل مكثف استمر 4 سنوات. هذا القرار ليس عاطفيا على الإطلاق، فيه منطق معين”.

وأضاف: “لا تتوفر لدى رئيس البلاد أدوات ضرورية للتأثير على أهم القضايا بالنسبة إلى الدولة والأمة سواء في السياسات الداخلية والخارجية”.

ويأتي هذا التطور بعد أن شهدت أرمينيا عام 2021 موجة مظاهرات واسعة وخلافات سياسية حادة على خلفية نتائج حرب خريف 2020 في إقليم قره باغ مع أذربيجان التي استعادت بالأعمال القتالية ثلثي الأراضي التي خسرتها جراء المواجهة في المنطقة في التسعينيات من القرن الماضي.

المصدر: وكالات