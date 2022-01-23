الاحتلال الاسرائيلي يجرف 50 دونماً جنوب الخليل

جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي الأحد، نحو 50 دونماً من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة “نوجهوت” المقامة في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال وليد أبو شرار وهو أحد المتضررين “إن التجريف يأتي تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني”، مبينا أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على أراضي مواطنين من عائلتي أبو شرار، ونصر عدة مرات.

وأوضح أبو شرار، أنه يوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب وسقي المواشي، والآن يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم، مشيراً إلى أن مستوطنة “نوجهوت” مقامة في معظمها على أراضي عائلة أبو شرار.

المصدر: فلسطين اليوم