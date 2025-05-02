حزب الله دان استهداف العدو الصهيوني سفينة ‌‎”‎الضمير العالمي”: ‏انتهاك فاضح للقوانين والأعراف ‏الدولية

دان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف سفينة “الضمير العالمي” في المياه الدولية، ‏المتجهة لإيصال مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لحصار خانق وجائر في قطاع ‏غزة.‏

وقال في بيان له إن” هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف ‏الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا ‏الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم ‏والدمار”. ‏

واعتبر الحزب أن” هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا ‏الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه ‏حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.‏

‏ودعا إلى أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، ندعو أيضًا ‏إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي الذي لم يتورّع قبل ‏سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية