حزب الله دان استهداف العدو الصهيوني سفينة ‌‎”‎الضمير العالمي”: ‏انتهاك فاضح للقوانين والأعراف ‏الدولية

دان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف سفينة “الضمير العالمي” في المياه الدولية، المتجهة لإيصال مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لحصار خانق وجائر في قطاع غزة.
وقال في بيان له إن” هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم والدمار”.
واعتبر الحزب أن” هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
ودعا إلى أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، ندعو أيضًا إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي الذي لم يتورّع قبل سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها.
المصدر: العلاقات الإعلامية