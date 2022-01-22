قسد تُعلن مقتل 22 من مقاتلي داعش المهاجمين والقبض على آخر خلال الاشتباكات المستمرة في أحياء جنوب بالحسكة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 18:22

قسد تُعلن مقتل 22 من مقاتلي داعش المهاجمين والقبض على آخر خلال الاشتباكات المستمرة في أحياء جنوب بالحسكة (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 22 January، 2022
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