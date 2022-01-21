لافروف: القضية الأوكرانية تستحق اهتماماً بالغاً لكن لا يمكن اعتبارها مسألة جوهرية لأمن أوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 14:18

لافروف: القضية الأوكرانية تستحق اهتماماً بالغاً لكن لا يمكن اعتبارها مسألة جوهرية لأمن أوروبا

منذ 8 mins 21 January، 2022
أخبار موقع المنار

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