الرئيس ميقاتي ترأس اجتماعين للبحث في مشاريع البنك الدولي لقطاع الكهرباء وبرامج الحماية الاجتماعية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعًا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، خُصِّص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

إثر الاجتماع، قال الوزير فياض “بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به اهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاما لتخفيض الهدر في الخطة”.

وأضاف “يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة ارخص، فهي ستكون لنحو 75 بالمئة من المشتركين بكلفة اقل من 14 سنت للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل اقل ب 60 بالمئة من كلفة المولدات الخاصة”.

وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، أوضح الوزير فياض أنَّه “نبحث مع البنك الدولي بموضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الاردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع”.

هذا، وترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط كومار، ممثلة البنك في لبنان كوزي، ومستشاري الرئيس ميقاتي نحاس والضاهر وميقاتي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام